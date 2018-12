De broers Piet en Paul Mahu begonnen in 1978 met Petrus & Paulus, een tearoom-wafelhuis in de Overdamstraat in Hulst. Piet en partner Hilde openden twaalf jaar later een koffiebar aan het Stationsplein. In 1997 werden de zaken in Hulst verkocht en stapten Piet en Hilde in de Petrus & Paulus Hoeve aan de Jacobus de Waalstraat in Lamswaarde. Het begon als pannenkoekenrestaurant en groeide uit tot een begrip in de streek toen zoon Yannick in 2004 de keuken betrad. De Petrus & Paulus Hoeve staat inmiddels acht jaar lang onafgebroken in de Michelingids met een Bib Gourmand, een onderscheiding voor restaurants die een hoogwaardig driegangenmenu voor maximaal 35 euro serveren.