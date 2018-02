'Fake news' over het Nollebos? Verkiezingsposter POV-kandidaat maakt de tongen los op sociale media

Afgelopen weekeinde liepen de publieke wederzijdse beschuldigingen hoog op. Leon Riekwell, actievoerder van Red Nollebos Westduinpark, maar ook zesde op de kieslijst voor @IkstemPOV Progressief Ondernemend Vlissingen, publiceerde een foto van een karakteristieke Nollebos-waterkant met twee moderne hoteltorens en losstaande vakantiehuizen. De tekst: ,,U dacht die 240 huisjes zijn van de baan – dus bos en park gespaard!! Dit wordt jullie cadeautje van Ecoparks, het huidige college en de coalitiepartijen LPV-D66-PSR-CU-SP. Groot hotel met zo’n 100 appartementen en een scala aan bungalows langs de kreek.”

Storm aan reacties

Het beeld bracht een storm aan reacties teweeg. Veel kijkers zagen hun ergste nachtmerrie bewaarheid. Dat het beeld was gemonteerd, ontging hen. De PSR, @PSouburgRitthem, die de sociale media-disputen tussen de Vlissingse raadsfracties meest aan zich voorbij laat gaan, zette een forse stellingname tegen Riekwell op hun website. Fake news, oordeelde de nummer twee op de kieslijst, Rijnco Jan Suurmond.

Coalitiepartner LPV, @LPVVlissingen, die zich online vaak niet onbetuigd laat, bleef ditmaal kalm. Geoffrey Sips, die de partijknoppen op sociale media bedient, nam enkel het bericht van de PSR over. En de partij kocht een facebookbericht dat sinds zondag geregeld opduikt: ,,Het is maar goed dat onder leiding van de LPV nieuwe kaders zijn vastgesteld waarin grootschalige ontwikkelingen in het #Nollebos niet passen! #LPV #Vlissingen #LoveVlissingen”

Suurmond (PSR): ,,Bij het regeltje boven de foto, 'Van onze correspondent uit Spanje', dacht ik, Sinterklaas bestaat niet. Dus ook geen cadeau. Wij hebben geen één afbeelding gezien van wat er in het Nollebos zou moeten komen. Wat voor boodschap wil Riekwell naar buiten brengen? Een actiegroeplid mag veel meer zeggen dan een kandidaat-raadslid. Het beeld is niet kloppend. Hoger dan drie bouwlagen is niet aan de orde. De publieke opinie proberen te beïnvloeden mag van mij, maar je moet wel eerlijk blijven. De sauna mag uitbreiden, maar enkel op het grasveld. Geen bomen voor huisjes. ”

,,Als het beeld dat ik gemaakt heb uit de elementen van de plannen niet klopt, laat dan maar andere zien”, verdedigt Leon Riekwell zich. ,,Dit is gemaakt op basis van wat er nu op tafel ligt. Ik heb daar ideeën over die ik niet voor mezelf hou. ”

College-column

De pijlen van Red Nollebos-Westduinpark weten de coalitiepartijen vaker gevoelig te raken. De poster van Red Nollebos met de oproep niet op de coalitiepartijen te stemmen, verleidde SP-wethouder Sem Stroosnijder om in de college-column in de gemeentelijke informatierubriek De Blauw Geruite Kiel te benadrukken dat de SP tegen losstaande vakantiehuizen is in het Nollebos. In een schijnbaar haastig geschreven pamflet stelt de oud-onderwijzer: ,,De initiatiefnemers achter deze actiegroep zijn prominent leden van oa. GroenLinks en de POV. Deze actiegroep verspreid via haar website onwaarheden over de coalitie en de SP.”