Facebook en Instagram slecht bereikbaar door storing

Middelburgse Syriëganger is nog lang niet vrij

14:29 MIDDELBURG - Ondanks zijn vrijspraak is Syriëganger R.Z. nog lang niet vrij. Tijdens zijn rechtszaak zei hij dat terug wilde naar zijn moeder in Middelburg. Dat gebeurt nog niet. Hij zit gedwongen vast in een psychiatrisch ziekenhuis.