Extreme neerslag in Zeeland: brandweer rukt uit voor ondergelopen straten

VIDEOVLISSINGEN - Op Walcheren is vrijdagavond op meerdere plaatsen bijna net zoveel regen gevallen als normaal gedurende de hele maand juni. In onder meer Middelburg, Zoutelande en Meliskerke moest de brandweer eraan te pas komen om water weg te pompen. Tussen pakweg 17.00 en 22.00 uur kreeg Vlissingen 54,8 mm regen te verwerken en Westkapelle 53,4 mm, meldt Weeronline. De gemiddelde maandsom over juni is 68 mm.

Heel erg extreem, noemde een woordvoerder van Weeronline de neerval. Ook elders in Zeeland werden hoge cijfers genoteerd. In Wilhelminadorp 45 mm, daarna komen Aagtekerke met 34 mm, Domburg (30 mm) en Westdorpe (26,4). Het onweersgebied dat verantwoordelijk is voor de neerslag trekt in de loop van de nacht naar het noordwesten weg.

Volledig scherm Wateroverlast in Meliskerke. © HV Zeeland

Verschillende straten op Walcheren stonden blank door de stevige buien die over het eiland trokken. Om 22.37 uur kreeg de brandweer de eerste melding van wateroverlast. In Westkapelle liep de Zuidstraat onder. In Meliskerke stond de Bergstraat blank omdat de riolering de grote hoeveelheid neerslag niet meer aankon. In de Ooststraat in Zoutelande stroomde het water zelfs bij enkele huizen naar binnen.

Volledig scherm Wateroverlast in Zoutelande. © HV Zeeland

In de Nieuw Bonedijkelaan in Vlissingen kon de riolering het hemelwater ook niet meer verwerken en moesten auto’s door een zee van water. Ook in Middelburg was er overlast. In de Hugo de Grootlaan werd de brandweer ingezet om water dat niet uit een tuin kon raken weg te pompen.

Gisteren vielen elders in het land, vooral in het oosten, behoorlijke stortbuien. In Deelen bij Arnhem viel ‘s avonds in een paar uur tijd 69 mm. Het was daar overdag, net als vrijdag in Zeeland, zo’n 25 graden geweest. Overigens bleef Vlissingen vrijdag op 23 graden steken. Zaterdag is het niet alleen verstandig een paraplu mee te nemen, maar kunnen ook de truien uit de kast. Het wordt dan maximaal 15 à 16 graden, vertelt Rico Schröder van Weeronline: ,,’s Middags breekt de zon door. Zondag en volgende week gaat de temperatuur in Zeeland weer omhoog. Zondag wordt het zo’n 20 graden, later in de week 23.”

Volledig scherm De Nieuw Bonedijkelaan in Vlissingen na een wolkbreuk. © G.R. Uitterhoeve