Extreme drukte bij Zeeuwse fietsenwinkels

‘Wegens extreme drukte nemen wij geen reparaties aan’, staat op het bord bij de ingang van fietsenwinkel Profile van den Driest in Middelburg. ,,We vinden het ontzettend akelig om nee te verkopen aan klanten, maar het is even niet anders”, zegt verkoper Michael van Ligten. ,,We worden twintig tot dertig keer per dag gebeld door mensen die een onderhoudsbeurt in willen plannen voor hun fiets. We hebben het wel vaker druk, maar dit kennen we niet. Het is echt extreem. Klanten die een grote onderhoudsbeurt willen, moeten wachten tot maart 2021.” De Middelburgse fietsenwinkel heeft geprobeerd om extra personeel te vinden voor de werkplaats. ,,Maar goede fietsenmakers zijn heel moeilijk te vinden”, zegt Van Ligten.