Extra tbs voor Vlissinger die medebewoonster in keel sneed

Duitse toeristen helpen bij aanhouding agressieve winkeldief in Vlissingen

15:32 VLISSINGEN - Bij een sportzaak in de Walstraat in Vlissingen is maandagmiddag een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aanhouden. Hij was op heterdaad betrapt toen hij probeerde om spullen uit de winkel te stelen.