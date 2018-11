Extra subsidie voor ringrijden en krulbollen hard nodig: ‘Steeds lastiger om wedstrijden te organiseren’

Krulbolclub Molenzicht in IJzendijke houdt al 35 jaar de eigen broek op, zegt voorzitter Andy de Schipper. Alleen voor het jaarlijkse Mauritstoernooi komt 1000 euro subsidie binnen. ,,We genereren inkomsten met ledenactie en met de kantine.” Het Zeeuws-Vlaamse krulbollen was de eerste Zeeuwse traditie die aangemerkt is als cultureel erfgoed. De Schipper vindt dat het krulbollen subsidie verdient.



De Schipper: ,,Het krulbollen heeft een belangrijke sociale functie. Maar we hebben te maken met vergrijzing. Als we subsidie zouden krijgen, dan zouden we de sport kunnen moderniseren.” Hij vergelijkt krulbollen met bowlen. ,,Op de bowlingbaan heb je vaak een mooie tv waarop alle verrichtingen te zien zijn, maar ook hoe snel de ballen rollen. Zo zouden we het krulbollen interessanter kunnen maken voor jongeren.”



Subsidie? ,,Was het maar waar”, zegt René de Puyt, bestuurslid van de Zuid-Bevelandse afdeling van de Nederlandse bond van wipschutters. De schutterijen zijn afhankelijk van giften. ,,Met subsidie zouden we meer en betere materialen kunnen aanschaffen. Nu gebruiken de jongeren vaak een oud boogje dat iemand nog had liggen. Met meer budget zouden we jongeren beter kunnen begeleiden, en de sport kunnen promoten.”