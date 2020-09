Expositie van Sandra Mujinga in de Vleeshal: een verlangen naar onzichtbaarheid

poll UCR-studenten keren terug naar Zeeland: ‘je kunt hier grote verschil­len maken’

22 september MIDDELBURG – Ze groeide op in Limburg, studeerde aan University College Roosevelt (UCR) in Middelburg en woonde daarna in Maastricht, Den Haag en de Canadese miljoenenstad Montreal. Maar Merel Toorop-Van Rens (34) koos ervoor zich te settelen in Zeeland. En ze is lang niet de enige: minstens 27 oud-UCR-studenten keerden na hun masterstudie in binnen- of buitenland terug naar Zeeland om hier te wonen en te werken.