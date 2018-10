Expositie over Tachtigjarige Oorlog: Zeeuwse ooggetuigen in het Rijksmuseum

video / poll Verdwijnt de Toto bij Zeeuwse sigaren­boer? ‘Dat zou weer een tik zijn’

20:22 VLISSINGEN - Bij de Pupekop in Zierikzee komt elke dag wel een klant of vijftien een gokje wagen op de voetbalwedstrijden in de Toto. En als er interessante duels tussen zitten kan dat in het weekend oplopen tot wel veertig. Eigenaar Jaap de Meij zou het dan ook zeer betreuren als er binnenkort niet meer gewed kan worden op een wedstrijd van Ajax of Feyenoord in zijn tabaks- en tijdschriftenwinkel. ,,Dat gaat me wel inkomsten kosten ja.”