Explosieve groei van tweedehands kledingwinkels in Zeeland

In 2019 waren er nog 2252 winkels, nu zijn het er 2415. Een stijging van maar liefst zeven procent. Dat kan te maken hebben met de opmars van tweedehands kleding via online platforms als Marktplaats en Vinted. In de Randstad zijn de meeste winkels te vinden, maar bekeken per inwoner heb je in Zeeland de meeste uitzoek. Daar steeg het aantal winkels in de afgelopen vijf jaar met maar liefst 105 procent, terwijl dat in Noord-Holland 10 procent was. In een aantal provincies was zelfs sprake van een daling. Zo kelderde het aantal winkels in Drenthe met 21 procent.