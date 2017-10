Explosieve groei aantal banen in Zeeland

GOES - Het aanbod van banen in Zeeland groeit explosief. Er komen dit en volgend jaar 4500 nieuwe arbeidsplaatsen bij, voorspelt uitkeringsinstantie UWV.

Dat blijkt uit een nieuwe prognose van de UWV, die is gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De banengroei gaat veel harder dan de voorspellingen eerder dit jaar.

Op dit moment is de werkloosheid met 3,4 procent historisch laag in Zeeland De banengroei biedt mensen met een uitkering kansen om sneller aan de slag te komen. UWV verwacht dan dat het aantal lopende WW-uitkeringen daalt. Eind dit jaar zitten er nog 5300 mensen in de WW. Eind vorig jaar waren dat er nog 7810. In Zeeland is deze daling groter dan elders in Nederland

De meeste nieuwe banen ontstaan volgend jaar in de sector zorg & welzijn, de zakelijke dienstverlening, de bouw en het transport. Er zijn ook sectoren waar het arbeidsaanbod krimpt: het onderwijs, openbaar bestuur en de financiële dienstverlening.

Desondanks betekent de forse groei van de werkgelegenheid niet voor iedereen een kans. Op de Zeeuwse arbeidsmarkt bestaat een scheve verhouding tussen aanbod en vraag. Wat in vacatures wordt gevraagd komt dikwijls niet overeen met de opleiding en werkervaring van werkzoekenden. Ook worden werktijden steeds flexibeler.

Steeds meer werkgevers kunnen moeilijk aan gekwalificeerd personeel komen. Landelijk geeft bijna 1 op de 5 werkgevers aan dat het tekort aan arbeidskrachten als belemmering wordt ervaren. In Zeeland is de situatie nog zorgelijker omdat de arbeidsmarkt erg krap is. Eind tweede kwartaal van 2017 stonden ruim 7000 vacatures open. Door de economische groei is er steeds meer personeel nodig, maar vacatures zijn steeds lastiger in te vullen. Door vergrijzing en ontgroening (wegtrekkende jongeren) komt Zeeland de komende vijf jaar 6000 arbeidskrachten te kort.

Waar een paar jaar geleden vooral de ict en de techniek schreeuwden om vakmensen, breidt het probleem zich uit naar tal van sectoren: horeca, transport & logistiek, contactcenter-branche en de zorg. Ze vechten om elke kandidaat. Bedrijven proberen werknemers in andere sectoren los te weken met riante aanbiedingen, zoals baanzekerheid, gratis scholing en - soms - een leuke leaseauto.

UWV waarschuwt dat een bepaalde groep daarom niet zo makkelijk kan profiteren van de banengroei. Economisch en administratieve beroepen op lager en middelbaar niveau worden amper gevraagd. Administratief medewerkers, receptionisten en telefonisten zijn vrijwel kansloos. Van de huidige ruim 6300 mensen met een WW-uitkering in Zeeland staan er bijna 1400 in dit segment ingeschreven. Deze mensen moeten nadenken over een ander beroep en/of omscholing.