Exploitant kerncentrale Borssele boekt winst, maar dat zegt weinig

De kerncentrale was het afgelopen jaar minder lang in bedrijf dan in 2016. Door lange stilstand tijdens de onderhoudsstop, waarbij onder meer een deel van de splijtstof wordt gewisseld en maatregelen werden genomen om de veiligheid verder te verbeteren, was de kerncentrale driekwart van het jaar beschikbaar. In 2016 was dat bijna 90 procent. Daardoor produceerde 'Borssele' 530 Gigawattuur stroom (in totaal 3.220 GWh) minder dan het jaar ervoor. De windturbines van EPZ leverden 40 GWh, genoeg om alle tienduizend huishoudens in de gemeente Borsele van elektriciteit te voorzien. EPZ onderstreept in het jaarverslag dat ze 15 procent van de CO2-vrije stroom heeft opgewekt in 2017, al met al voldoende om 1,1 miljoen huishoudens elektriciteit te leveren. Overigens wordt de stroom die de kerncentrale produceert aangeboden op de groothandelsmarkt.