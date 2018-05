Experts: stop radioactief afval onder de grond bij kerncentrale Borssele

De experts zeggen daar nu een oplossing voor te hebben. Ze denken dat het hoogradioactief bij Borssele onder de grond kan worden gestopt in drie boorgaten van vijf kilometer diep. Deze oplossing is volgens de deskundigen veilig (grote diepte), snel toepasbaar (binnen 30 jaar), goedkoop (circa 500 miljoen) en maatschappelijk aantrekkelijk. De idee is dat de Zeeuwen geen moeite hebben met opslag van radioactief afval in de buurt.



Het viertal presenteert het als een alternatief voor het opbergen in een zout- en kleimijnen op 500 tot 800 meter diepte, denken de deskundigen. Dat kost naar schatting 2 miljard euro. Bovendien is de maatschappelijke weerstand tegen ondergrondse berging van radioactief afval elders in het land groot. Ideeën om het afval op te slaan in zoutkoepeles of kleilagen stuit op protest van bevolking en lokale overheden.