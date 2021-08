Expert maakt gehakt van vergunning 3M

Dat had Antwerpen wel moeten laten doen, al was het alleen maar vanwege de nabijheid van een woonwijk en mogelijke schadelijke gevolgen over de grens.

De Vlaamse expert omgevingsrecht Isabelle Larmuseau verscheen vrijdag als deskundige voor de PFAS-commissie van het Vlaamse Parlement. Ze maakte gehakt van de gang van zaken rond de vergunningverlening. De juriste schetste een beeld van lichtzinnig optredende Antwerpse en Vlaamse autoriteiten.

3M ligt onder vuur vanwege recente lozingen van FBSA in de Schelde en historische PFOS-verontreiniging in de directe omgeving. Het betreft soorten PFAS, een verzameling van duizenden chemische stoffen waarvan een aantal de gezondheid van mens en dier bedreigt. Zo’n 18 kilometer stroomafwaarts van het lozingspunt van de 3M-fabriek passeert de Schelde, ter hoogte van de Hedwigepolder, de grens.

Het chemiebedrijf kreeg vorig jaar een nieuwe, eeuwigdurende vergunning van de provincie Antwerpen zonder dat voorafgaand grondig onderzoek naar de effecten op de omgeving en de natuur was gedaan. ,,Er is toch een woonwijk op anderhalve kilometer van 3M, er zijn grensoverschrijdende effecten. Het is wel een opmerkelijk gegeven dat men vooraf geen MER (milieueffectrapportage, red.) heeft gevraagd”, aldus Larmuseau tegen de commissie.

Ook de vergunningen voor de aanleg van Oosterweelverbinding, de noordelijke rondweg om Antwerpen, rammelen aan alle kanten en zijn onwettig, aldus Larmuseau. Het waren de werkzaamheden voor deze weg in de buurt van 3M die het PFOS-probleem aan het licht bracht.

Onmiddellijk stoppen

Na de zitting van de parlementaire commissie greep de Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, in. Ze beval 3M onmiddellijk te stoppen met het in de Schelde lozen van afvalwater dat PFAS-soorten kan bevatten.

Het bedrijf is onder verhoogd toezicht geplaatst. 3M mag bedrijfsprocessen waarbij PFAS vrijkomt niet opstarten zonder minstens twee weken voorafgaand de Omgevingsinspectie op de hoogte te stellen. De veiligheidsmaatregel geldt tot het bedrijf aantoont afdoende maatregelen te hebben getroffen.

Zeeland niet op de hoogte

De Vlaamse autoriteiten hadden eind vorige week Rijkswaterstaat of de provincie Zeeland nog niet op de hoogte gebracht van de jongste ontwikkeling rond 3M. Dagelijks provinciebestuurder Dick van der Velde had in juli nog een ambtelijk spoedoverleg over PFAS belegd. Aanleiding waren berichten over de hoge concentraties van deze chemische stoffen in de Westerschelde. Bij het overleg waren ook vertegenwoordigers uit Vlaanderen. Informatie-uitwisseling stond hoog op de agenda.