Experimenteren om huis te verwarmen levensgevaarlijk: ‘doe het niet’, zegt Zeeuwse expert

Column Marleen Blommaert Beste lezers, het ga u goed

Als ik de columns die ik schreef in deze krant achter elkaar zou leggen, zou zich vanaf 1 april 2004 een lange weg van letters vormen. Ze vormen als het ware mijn weg in het Zeeuwse tot dit moment. Iedere week dansten mijn gedachten tot ze uiteindelijk rust vonden in een gestold verhaal en neerdaalden in gedrukte tekst. Het was een lange en boeiende weg vanaf het moment dat we vanuit de Randstad met onze jonge kinderen in het Zeeuwse neerstreken tot op het moment waarop ze uitvlogen.

24 oktober