Experiment tegen rot: de Zeeuwse ui krijgt een bedje

Scharendij­ke is booming en het grote gapende Gat is eindelijk gevuld

14 april SCHARENDIJKE- Het halve dorp heeft er over geklaagd en op gescholden. Het Gat van Scharendijke was veel mensen een doorn in het oog. Maar die tijd is voorbij. De Dorpsstraat is weer ‘een fantastisch straatje’. ,,Zeker als straks de terrassen open zijn, is het hier zó leuk.”