Experiment met centraal tellen in Kapelle levert zowel voor- als nadelen op

Expertise

Nadelen zijn er ook volgens Bouwense. ,,Dat is vooral de organisatie er omheen. Het heeft heel veel tijd gekost om dit voor elkaar te krijgen. We hebben veel gehad aan de expertise van Groningen en Rotterdam, die dit al eerder gedaan hebben. Maar dat moesten we dan nog wel allemaal vertalen naar een veel kleinere gemeente als Kapelle."

Europese verkeizingen

Met de Europese verkiezingen, op 23 mei, doet Kapelle nog een keer mee met het experiment. ,,Daarna gaan we evalueren", melden zowel Herselman als Bouwense. ,,Misschien dat het uiteindelijk een wet wordt", aldus die laatste. ,,Dan hebben wij in ieder geval al wel ervaring met het systeem. En hoeven we het niet bij gemeentelijke- of Tweede Kamerverkiezingen in te voeren."