'Expeditie Robinson' op 4 vierkante meter: Zeeuwse Lieke mag dagenlang de auto niet uit

TILBURG - Het wordt een ludieke proef, die op een geven moment in een uitdaging zal veranderen. De uit Breskens afkomstige Lieke Anne Haertjens (29) stapt dinsdag in een auto, om er - als het goed is - pas vier dagen later weer uit te gaan.

Het is een wedstrijd van Radio 538, dat vier deelnemers bij elkaar in een gloednieuwe auto zet. Het concept is even simpel als uitdagend: wie er het langst in blijft zitten mag de auto houden. Tussendoor worden ze wel uitgedaagd, met opdrachten van luisteraars en 'lucratieve voorstellen om uit te stappen'.

Lieke laat het maar over zich heen komen. Een tijdje geleden zag ze een advertentie en meldde ze zich aan. Haar rode 'Peugeotje' uit 2002 is wel toe aan vervanging.

Avontuur aangaan

,,Ik schroom niet om het avontuur aan te gaan'', zegt Lieke die tegenwoordig in Tilburg woont. ,,Ik doe mee voor de nieuwe auto, maar vooral ook voor de toffe ervaring. Hoe je ermee om als je dagenlang met vier onbekenden in een auto zit? Ik zie het maar als een soort Expeditie Robinson.'' Ze is benieuwd was het mentaal met haar doet. Vooral ook omdat alles gefilmd wordt.

Volledig scherm Lieke Anna © Privé

De auto komt te staan in de kantine van de radiozender. De deelnemers mogen er niet uit, tenzij ze naar de wc moeten. En zelfs daar mogen ze in totaal maar een uur verblijven. Het wordt dus eten, slapen, tanden poetsen en zweten op een paar vierkante meter, zonder bewegingsruimte. ,,Iedere zes uur wisselen we van plek. Dus je zit niet de hele tijd voorin'', relativeert Lieke.

Op auditie

Voordat ze werd geselecteerd moest ze afgelopen week op auditie komen bij 538. ,,Ik kreeg een vraaggesprek. Over wie ik ben en waarom ik meedoe. En met wat voor mensen ik zeker niet in de auto wil.'' Wie haar 'lotgenoten' worden ziet ze dinsdag pas, vlak voor ze in de auto stapt.