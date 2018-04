Examentraining geeft leerlingen zelfvertrouwen

De meeste examenkandidaten hadden afgelopen vrijdag hun laatste gewone lesdag, maar deze week zitten ze vrijwillig toch weer in het klaslokaal, van negen uur ’s ochtends tot vijf uur ‘s middags. Op het Ostrea Lyceum in Goes volgen honderden leerlingen van verschillende scholen uit de hele provincie één of meerdere examentrainingen van opleidingsinstituut Bijlesnetwerk. In één of twee dagen spitten ze alle examenstof van een bepaald vak nog een keer door aan de hand van een examenbundel en lesprogramma. Docente Florens Potter, zelf psychologiestudent aan de universiteit, geeft training in Duits en Engels. ,,Ik geef leerlingen veel tips mee. Ze vinden de tijdsdruk lastig: ik raad ze bijvoorbeeld aan om het examen in tijdsblokken te verdelen.”