Examenstress? Niet nodig! Met deze tips haal jij het ook...

Update: 17.19 uur Mogelijk steekpar­tij aan Kolveniers­hof in Goes

17:20 GOES - Aan de Kolveniershof in Goes zou rond 16.25 uur, een steekpartij hebben plaatsgevonden, meldt de politie Zeeland. Daarbij is vermoedelijk één persoon gewond geraakt, maar een slachtoffer is nog niet gevonden. Twee mannen zijn aangehouden.