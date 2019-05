Examenkandidaten krijgen een pen met liefs uit Zeeland

Met de actie willen de provincie Zeeland en het bedrijfsleven jongeren warm maken voor een toekomst in Zeeland. ,,We willen ze meegeven dat ze wel aan Zeeland blijven denken, want juist ook hier zijn veel banen, en dat is lang niet altijd bekend”, zegt gedeputeerde De Bat. ,,Als ze dat wel weten, zijn ze misschien geneigd om sneller terug te komen. En dat is belangrijk, want als we meer leerlingen terugkrijgen, dan kunnen we ons werkgelegenheidsprobleem oplossen.”