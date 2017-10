Ex-voetbalprofs geven training in Sint Philipsland

Herstel vaargeulwand Bath kost half miljoen

16:19 BATH - Het herstel van de door twee gestrande schepen beschadigde vooroever van de dijk bij Bath is woensdag begonnen. De vaargeulwand is over een lengte van honderd meter aangetast. Vooral stenen zijn weggeslagen. De herstelwerkzaamheden vergen een half miljoen euro. Rijkwaterstaat probeert de kosten op de verzekeraars van beide gestrande schepen te verhalen, laat woordvoerder Edwin de Feijter weten.