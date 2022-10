Ex-kankerpatiënte Mariëlle kan weer werken door hyperbare zuurstoftherapie in Goes: ‘Had ik veel eerder moeten doen’

Hyperbare zuurstoftherapie wordt vergoed en kan voor herstellende kankerpatiënten het verschil maken tussen invaliditeit of weer volop aan het werk gaan. Toch is de behandeling nagenoeg onbekend.

Mariëlle de Bie-Elst uit Heerle is één van de patiënten die een intensieve behandeling volgde bij het Medisch Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie (MCHZ) in ziekenhuis Adrz in Goes. ,,Het was een aanslag op mijn agenda, maar absoluut de moeite waard: ik ben nu weer volop aan het werk. In 2020 onderging ik een borstbesparende operatie. De tumor in mijn borst is weggehaald en ook de poortwachtersklier in mijn oksel. Na die operatie kreeg ik nog een serie bestralingen. In december 2020 was de laatste. Ik was ‘schoon’ en hoef alleen nog vijf jaar pillen te slikken.”

Vochtophoping in borst

Eind goed, al goed? Dat niet. Het lukte Mariëlle maar niet om weer honderd procent aan het werk te gaan, als assistent-accountant in Bergen op Zoom. ,,Aan de bestraling heb ik klachten overgehouden. In de behandelde borst hoopte zich in de loop van de dag zoveel vocht op, dat hij twee keer zo groot werd. Ook mijn linkerarm zwol op en ik had pijn in mijn oksel. Het borstweefsel verhardde zich en dat trok weer aan mijn spieren. Rekken en strekken van mijn linkerarm werd moeilijk, dagelijkse dingen zoals aan- en uitkleden of het dragen van een boodschappentas werden een probleem.”

Volledig scherm Het artsenteam van het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie in Goes: vlnr. Laura Esteve Cuevas, Hans van der Veen, Tjeerd van Rees Vellinga en Christian Heringhaus in de zuurstofcabine. © Marian Pop

Geef het de tijd, adviseerde de bestralingsarts. ,,Tien maanden later was er geen enkele vooruitgang meer. De arbo-arts vroeg wanneer ik weer volledig kon gaan werken, want ik bleef op 70 procent steken.” Een collega had haar al een paar keer gewezen op het bestaan van hyperbare zuurstoftherapie. ,,Ik heb me ingelezen op de website hyperbaarcentrum.nl en toen de stap maar gemaakt naar een intakegesprek, want het schoot niet op. Gelukkig werkte mijn baas mee: die heeft me teruggezet naar 30 procent arbeidsgeschikt, zodat ik acht weken lang van mijn woonplaats Heerle bij Bergen op Zoom naar Goes op en neer kon.”

In veertig sessies van 85 minuten werd Mariëlle ‘ondergedompeld’ in zuurstof, die haar cellen weer nieuw leven in blies. ,,Na de twintigste keer dacht ik iets te voelen. Na de dertigste keer wist ik: ja, ik ga hier baat bij hebben. Tintelingen en prikkelingen op de aangedane plekken, de soepelheid keerde terug, pijn nam af, ik kreeg weer energie. De oedeemtherapeut die mij voor de zwellingen behandelde, heeft het hele proces meegemaakt en was stomverbaasd. Ik had dit veel eerder moeten doen, weet ik nu.”

Opvallend: noch de huisarts die Mariëlle op haar verzoek verwees, noch de oedeemtherapeut wisten van de behandeling af. Christian Heringhaus van het MCHZ: ,,Zuurstoftherapie wordt al jaren gebruikt en is onder meer heilzaam bij slecht genezende wonden en bij schade aan cellen door bestraling. Het Zorginstituut Nederland heeft de therapie goedgekeurd en in het basispakket opgenomen. Maar in de opleiding voor artsen wordt er weinig aandacht aan besteed.”

De therapie is wetenschappelijk onderbouwd en zorgverzekeraars vergoeden het traject, dat acht weken duurt, volledig. Heringhaus, die als specialist werkzaam is in het Medisch Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie: ,,De verbetering die wij zien bij patiënten die soms al jaren met klachten rondlopen, is wonderbaarlijk. Ze kunnen ‘s nachts weer doorslapen, worden pijnvrij, kunnen weer aan activiteiten en het sociale leven deelnemen. Dat geeft mij als arts ook heel veel energie.”

Landelijk zijn er tien door de Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde (NVvHG) erkende centra voor hyperbare zuurstoftherapie.

Op donderdag 6 oktober vertellen specialisten Heringhaus en Van Rees Vellinga van het MCHZ over de mogelijkheden die er voor patiënten met bestralingsschade zijn met hyperbare zuurstoftherapie. Ze gaan specifiek in op klachten na bestraling van tumoren in borst, prostaat, darmen, blaas, baarmoeder en hoofd-halsgebied. Inloop in Hotel Van der Valk (Anthony Fokkerstraat 100 in Goes) vanaf 19.00 uur.