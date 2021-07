Ex-garagehouder Pascal P. uit Aardenburg (48) wil lagere straf voor stelselmatig misbruik stiefdochters

portret Mevrouw Mes wordt over twee dagen 100 en is al een leven lang bang voor de dood: ‘Ik vind het nog veel te leuk op aarde’

10 juli Over twee dagen wordt ze 100. Ze hoopt dat ze het haalt. ,,Ik ben zo bang voor de dood.” Daarom staat mevrouw Mes na ruim tachtig jaar ook nog steeds in de handwerkwinkel die haar moeder in 1931 begon. ,,Mensen komen nu vooral kijken of ik er nog ben.”