Evolution Terminals steiger en opslag voor vloeibare bulkgoederen in Sloehaven

Veel ziekenhui­zen staken planbare zorg, maar de Zeeuwse (nog) niet

14:36 Nederlandse ziekenhuizen nemen extra maatregelen omdat de druk in de zorg enorm is toegenomen. In veel ziekenhuizen wordt de planbare reguliere zorg gestaakt. In Zeeland verandert voorlopig echter niets, laten ZorgSaam en Adrz weten.