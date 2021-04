Evides test in Bath of afvalwater kan worden opgepept tot water voor de procesindustrie

Janneke woont in haar droomhuis, met dank aan TenneT

19 april ,,We wonen hier heel, héél mooi. Dit is zo uniek, dat heb je nergens.” Janneke Vos kan bijna niet beseffen hoeveel geluk zij en haar man Jan hebben. Sinds twee jaar wonen ze in één van de weinige buitendijkse huizen van Zeeland, met fenomenaal uitzicht op de Oosterschelde. ,,In de oorlog is dit gebouwd als mosselconservenfabriek. Later zat er een jongensinternaat in. Daarna heeft de gemeente er vijf huizen van gemaakt.”