Evenaring landelijk warmterecord op 6 november: 20,4 graden in Westdorpe

Het was in Zeeland voor het eerst dat in november een ‘warme dag’ werd gemeten. Daarvoor moet het meer dan 20 graden zijn. Overigens zijn de temperatuurverschillen in Zeeland vandaag best groot. Bij het KNMI-station In Wilhelminadorp was het om 13.00 uur 17,7 graden, in Vlissingen werd het ‘slechts’ 16,1 graden.