Even tot rust komen? Ga eens naar een orgelconcert. In Zeeland zijn er een heleboel

Dinsdagmiddag, tegen half twee. Het Vlaamse koppel Marijke Coudenys en Joris Debruyne uit Blankenberge zitten in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes al ruim op tijd klaar voor het 'Marktconcert’ van stadsorganist Arno van Wijk. ,,We zijn twee dagen in Goes en liepen hier toevallig naar binnen. Toen zagen we dat er vanmiddag een concert is”, zegt Coudenys. ,,Zoiets moet je net treffen.”