Even schrikken bij AH XL: ‘Alles ging op zwart’

Bij binnenkomst van de Albert Heijn XL in Vlissingen worden klanten door een medewerker meteen op de storing gewezen. Bij de kassa’s is het rustig. Iedereen staat bij de zelfscan. Zonder die zelfscan had de winkel niet open gekund zegt filiaalmanager Jack van Oers. ,,Dan hadden we een probleem”, zegt hij. ,,Het is balen dat de techniek ons weer in de steek laat. Onlangs hadden we tijdens het pinksterweekend ook al een pinstoring. Onze klanten passen zich gelukkig goed aan. Normaal hebben we nu vier caissières aan de kassa’s zitten, die helpen de mensen nu met de zelfscan. Klanten met cash, moeten we helaas teleurstellen.”