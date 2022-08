Even niet opletten en je bent 50 euro parkeergeld kwijt

DOMBURG - Parkeren in de kustdorpen is al niet goedkoop, maar het is helemaal zuur als je per ongeluk een dagkaart van 50 euro koopt met je parkeerapp.

Vorig jaar voerde de gemeente Veere een nieuw parkeerbeleid in. Parkeren in de bebouwde kom van Domburg, Zoutelande, Dishoek en het gebied Joossesweg onder Westkapelle is in principe voorbehouden aan vergunninghouders. Anderen zijn aangewezen op de gemeentelijke parkeerterreinen. Niet-vergunninghouders die toch in de dorpsstraten willen parkeren moeten een dagkaart van 50 euro aanschaffen. Doe je dit niet, dan wacht je een boete van 100 euro.

Veel mensen betalen tegenwoordig met een parkeerapp. Handig omdat je dan geen parkeerautomaat hoeft te gebruiken en omdat je alleen betaalt voor de minuten dat je geparkeerd hebt. Via het gps-systeem ‘ziet’ de app waar je bent. Zodra je de parkeerapp aanzet verschijnt de parkeerzone waar je staat. Even op ‘start’ drukken en klaar ben je.

Maar de gps is niet onfeilbaar. Soms zit het systeem er een stukje naast en dat kan vervelend uitpakken. Het probleem in de vier gebieden met een dagkaart is dat de app soms denkt dat je buiten het parkeerterrein staat en dus de optie ‘dagkaart’ toont. Een proef op parkeerterrein Irma 2 in Domburg bijvoorbeeld leerde dat op ene plek de optie ‘dagkaart’ oplichtte en een paar meter verder het dagtarief van 2,80 euro per uur.

Quote We hebben de aanbieders wel gevraagd om hun app op dit vlak gebruiks­vrien­de­lij­ker te maken Gemeente Veere

Een moment van onachtzaamheid is in het eerste geval al genoeg om 50 euro kwijt te zijn. Uitzetten heeft geen zin, want het is immers een dagkaart.

Geen invloed

Dat mensen onbewust een dure dagkaart kopen is ook op het gemeentehuis in Domburg bekend. ,,De gemeente Veere heeft hier al eerder meldingen over ontvangen. We vinden het uiteraard vervelend dat mensen door verkeerd gebruik van hun parkeerapp per ongeluk een dagkaart voor 50 euro kochten voor het vergunninghoudersgebied. De gemeente heeft echter geen invloed op het foutief gebruik van een (commerciële) parkeerapp. De parkeerapps zijn niet in bezit van de gemeente Veere, waardoor wij hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen. We hebben de aanbieders wel gevraagd om hun app op dit vlak gebruiksvriendelijker te maken.”

Op de vraag hoeveel dagkaarten via parkeerapps worden verkocht kan de gemeente geen antwoord geven. De inning van het parkeergeld verloopt via de Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten. SHPV is een coöperatie van gemeenten waarvan Veere een totaalbedrag per aanbieders per app te zien krijgt.

Risico

De enige echte oplossing voor het probleem ligt bij de gebruikers van parkeerapp zelf. Of de gemeente moet de mogelijkheid van een dagkaart afschaffen. Maar dat heeft ook zijn nadelen, aldus de gemeente. ,,Het vervelende hieraan is dat men risico loopt op een boete van 100 euro als men per ongeluk zonder vergunning in het vergunninghoudergebied parkeert. Daarom is er gekozen voor de huidige situatie: communiceren over de mogelijkheid om een dagkaart te kopen van 50 euro. De gebruiker van de app kan dan zelf bepalen of die wel of niet wil betalen. Verder kan de gemeente helaas niet voorkomen dat de app verkeerd gebuikt wordt door een gebruiker.”

Een schrale troost, de dagkaarten zijn ook geldig op de parkeerterreinen. Er wacht je dus geen boete omdat je op een parkeerterrein voor de 'verkeerde’ plek betaalt.