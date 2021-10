Even geen lamsoor uit Saeftinghe voor Piet; sportvissers ongerust over PFAS-vervuiling

Lamsoor is er eind oktober nog genoeg in Saeftinghe. En hier en daar piekt zelfs nog een groen sprietje zeekraal uit boven de slikkerige grond. De zeegroenten zijn een geliefde delicatesse, maar sinds de berichten over de vervuiling van dit deel van de Westerschelde laat Piet Scheerders uit Hulst deze zilte zaligheden even staan.

,,Vanaf het moment dat ik las over de PFAS komt geen zelfgesneden zeekraal en lamsoor uit Saeftinghe meer bij ons op tafel. We aten het wel een paar keer per week, de eerste lamsoor in april of mei en de zeekraal een maandje later. Heerlijk, maar nu even niet”, zegt de Hulstenaar.