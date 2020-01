Evacuatieplan Zeeuws gezin vanuit Wuhan krijgt vervelende wending

Minder hard op de Deltaweg bij Goes, maximum snelheid permanent naar 100

28 januari GOES - Op het kleine stuk snelweg tussen de A58 en 's-Heer Hendrikskinderen (Deltaweg) mogen automobilisten in de toekomst nooit meer harder rijden dan honderd kilometer per uur. Volgens de provincie is dat beter voor de verkeersveiligheid.