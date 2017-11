EUT komt 'rellen op het podium'

Ja, ik kom uit Zeeland", vertelt gitarist Emiel de Nennie (26). ,,Ik heb tot mijn 16de in Middelburg gewoond. Ik wilde er weg, omdat er toen qua muziek niet veel te beleven viel. Dus vertrok ik naar de Herman Brood Academie in Utrecht." Het concert in Middelburg is het eerste optreden van EUT in Zeeland. ,,Vroeger kwam ik vaak in de Kloveniersdoelen. En in De Spot."

Als kind wilde De Nennie taartenbakker worden. Maar sinds hij op zijn 14de met gitaarspelen begon, veranderde zijn droom. ,,Ik was een echte punker met een grote hanenkam en richtte toen al bandjes op", vertelt hij. Na de Herman Brood Academie ging de gitarist naar het conservatorium in Amsterdam. Daar leerde hij zangeres Megan de Klerk (27) kennen. ,,Toen zij twee jaar geleden een afstudeerband moest vormen waarmee ze haar zelfgeschreven liedjes wilde brengen, sprak ik veel met haar over haar nummers. Ze had al een gitariste, Tessa Raadman (25), maar was nog op zoek naar een drummer."

De Nennie, die stiekem ook mee wilde spelen in de band, stelde voor om zijn klasgenoot en drummer Jim Geurts (28) te vragen. ,,Megan durfde het zelf niet, dus ik heb mijn telefoon in zijn hand geduwd toen ik haar aan de lijn had. Tegelijkertijd liet ik vallen dat ik ook wel graag mee wilde doen." Niet veel later kwam ook bassist en toetsenist Sergio Escoda (27) erbij en was de band compleet. ,,Wij hadden nooit eerder met elkaar gesproken over het oprichten van een band. Maar het klikte vanaf moment één zo goed dat het snel duidelijk was dat we hiermee verder moesten gaan."

Bijnaam

EUT, oorspronkelijk een bijnaam van zangeres Megan de Klerk, wordt geïnspireerd door de jaren 90 en brengt naar eigen zeggen catchy popsongs. ,,We houden van de muziek van bands als Beck, Blur en The Cardigans, maar we doen ze zeker niet na", vertelt De Nennie. Volgens de gitarist gaat het creëren van nummers erg gemakkelijk en snel. ,,Megan komt altijd met ideetjes en haar liedjes vinden wij altijd meteen heel vet. Zij maakt het kader en wij vullen de rest in. Het gaat gewoon vanzelf."

De band heeft in twee jaar tijd dan ook al 24 eigen nummers gemaakt. Tijd voor een eerste plaat dus. ,,We zijn nu druk bezig met de opnames. In september zijn we begonnen en we zijn nu op de helft." Het proces gaat snel, maar omdat de band ook meedoet aan de Popronde zijn er maar twee dagen in de week over om de studio in te gaan. ,,We zijn zeker 80 uur per week bezig met de band. Daarnaast gaan Jim en ik nog naar school en werken de andere drie ook." Druk of niet: dat die eerste plaat er in 2018 komt, is een feit. ,,Er zullen dertien tot veertien liedjes op staan. Eigenlijk kunnen we de tweede plaat er al meteen achteraan gooien, want we hebben dan nog zo'n tien liedjes over..."

Maar er moet uiteraard ook opgetreden worden. ,,Rellen op het podium, noemen wij dat. We zijn allemaal drukteschoppers, dus het gaat er altijd hard aan toe bij ons." De muziek van EUT in een hokje plaatsen, is niet gemakkelijk. ,,We brengen geen lichte muziek, maar ook geen rock. Het is poppy, maar ook alternatief. We brengen gewoon goede liedjes op een poppyie manier."

Contrasten

De nummers gaan over van alles en nog wat. ,,Vaak zijn het vreemde onderwerpen en contrasten." Zo gaat 'Bubble Baby' over een baby die nog in de buik zit en graag geboren wil worden. ,,De moeder pleegt echter abortus. Het is een hard onderwerp, maar het liedje zelf is heel lief en mooi. Er wordt ook regelmatig gescholden in onze muziek. Maar ook al zit er soms een rebels kantje aan onze nummers, de nadruk ligt er niet op. Uiteindelijk moeten ze gewoon als leuke liedjes klinken."

Paradiso

Dat de nummers en optredens van EUT in de smaak vallen, is in ieder geval duidelijk. ,,Ons allereerste optreden beviel het publiek zo goed dat er meteen drie nieuwe optredens uit volgden. En zo gaat het nog steeds: uit ieder optreden ontstaan weer drie nieuwe concerten." In het begin waren dat enkel nog optredens in Amsterdam. ,,Nu willen we overal spelen en dat kan dankzij de Popronde. Hopelijk krijgen we zo meer naamsbekendheid." Volgens de gitarist is iedere zaal leuk om in te spelen, als het publiek maar leuk is. Al heeft de band zeker dromen. ,,Optreden in Paradiso in Amsterdam is een droom van ons en daar staan we op 6 januari, dus dat is heel leuk. We hopen ook ooit op festivals als Lowlands en Pinkpop te mogen staan. Afgelopen zomer stonden we al op Down The Rabbit Hole. We willen zo veel mogelijk optreden, want het is superleuk om samen te spelen." De gitarist heeft dan ook maar één boodschap aan alle lezers: ,,Kom vooral kijken. Het wordt een groot feest!"

EUT: donderdag tijdens de Popronde Middelburg, Kloveniersdoelen, aanvang 22.00 uur. De hele avond zijn er diverse optredens in de binnenstad. Zie popronde.nl.