Europese primeur voor North Sea Port, proef met onderwaterrobot voor inspectie kades

Gestolen auto’s en kenteken­pla­ten gevonden bij grote controle op bedrijven­ter­rein in Goes

23:10 GOES - Bij een ‘integrale controle’ op bedrijventerrein de Poel in Goes zijn vandaag diverse overtredingen geconstateerd, waaronder illegale bewoning en uitkeringsfraude. Ook zijn twee gestolen voertuigen in beslag genomen. Dit meldt de gemeente.