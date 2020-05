Europees verbod op pulsvissen is onnodig, zeggen internationele wetenschappers

30 maanden cel geëist tegen verdachte die fietser doodreed in Vlissingen

13:20 MIDDELBURG - Onderzoeksresultaten, getuigenverklaringen en camerabeelden: ze maken volgens het Openbaar Ministerie klip en klaar dat de 38-jarige L. L. in de nieuwjaarsnacht van 2019 verantwoordelijk is voor een aanrijding in de Sottegemstraat in Vlissingen. Daarbij kwam een 24-jarige fietser om het leven. Tegen de verdachte werd vandaag in de Middelburgse rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf van 30 maanden met aftrek van voorarrest en een onvoorwaardelijke rijontzegging van vijf jaar geëist.