Europees verbod op pulsvissen is onnodig, zeggen internationale wetenschappers

14:12 GOES - Parkeren op de Kavel Pik in Goes is er over een paar weken niet meer bij. Daarmee verliest de binnenstad een groot parkeerterrein voor bezoekers. De gemeente is niet van plan om ter compensatie elders nieuwe parkeerruimte aan te leggen. ,,Op de bestaande terreinen en in parkeergarages is nog voldoende ruimte’’, zegt wethouder Cees Pille.