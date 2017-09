Europarlementariër In't Veld bezoekt Zeeland

In 't Veld begint de dag in Vlissingen waar ze bij de Hogeschool Zeeland in gesprek gaat met de schoolleiding over onder meer het belang van Europa voor de Hogeschool. Ze spreekt ook met scholieren, HZ-studenten en studenten van University College Roosevelt. Het debat - met als thema 'de toekomst van Europa' - wordt geopend door Commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman. Aanleiding is het boek 'Een Europees ID', dat In 't Veld onlangs heeft uitgebracht.



Het bezoek van In ´t Veld wordt afgesloten met een een politiek café in Hulst. Er wordt tijdens een debat dan vooral gesproken over grensgebieden. Deelnemers zijn onder anderen Jan-Frans Mulder (burgemeester gemeente Hulst) en Ton Veraart (fractieleider en Statenlid D66 Zeeland) .