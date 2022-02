Europa legt alvast de helft op tafel voor nieuw gemaal van 6 miljoen euro bij Goes

Pieter Jan Mersie (CU) wil al hardlopend weten wat er leeft in Vlissingen

VLISSINGEN - De nieuwe lijsttrekker van de ChristenUnie in Vlissingen, Pieter Jan Mersie, gaat een maand lang dagelijks hardlopen en wandelen in Vlissingen. Hij nodigt iedereen uit om aan te haken met vragen, suggesties of een boodschap voor de komende raadsperiode.

6 februari