Europa Kinderhulp zoekt ondanks corona Zeeuwse gastgezinnen voor deze zomer

Delta Fiber begint met aanleg glasvezel naar bestaande woningen

12:35 GOES - Delta Fiber begint met de aanleg van glasvezelkabels naar bestaande woningen. De eerste wijken die in Zeeland aan de beurt zijn, zijn Mannee en Noordhoek in Goes. Maandag 11 mei gaat de spa de grond in. Er komt 22 kilometer aan glasvezel te liggen.