Eugène Fagg bracht de sportklas naar Vlissingen: ‘Ik heb de stad nooit willen verlaten’

Ik ben bijna onderaan de Sint Jacobskerk geboren, in de Branderijstraat. Onze buurman was koster in die kerk. Als hij de toren op moest om bijvoorbeeld een vlag uit te hangen, vroegen we of we mee mochten. Lekker over de stad uitkijken. Ik zie het de jeugd niet meer doen, maar wij speelden altijd buiten. Voetballen in de kerktuin of rondrennen op de glooiing, bij de kazematten, de Oranjemolen of Uncle Beach."