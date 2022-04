EU wil Russische schepen ook in Zeeuwse havens verbieden

column Plaatjes plakken

In mijn boekenkast staan ze zij aan zij: Der Vaderen Erf en Neerlands Vlag aan Vreemde Kust, in de jaren vijftig uitgegeven door de n.v. Koek en Beschuitfabriek v/h G. Hille & Zoon te Zaandam. Fraaie plaatjesalbums zijn het, die ik lang geleden – ik was een jochie van een jaar of zeven - van mijn vader kreeg.

7 april