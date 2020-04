EU-steun voor mossel- en oesterkwekers

Door een definitiekwestie dreigden de schelpdierkwekers buiten de boot te vallen in de EU-steun voor de visserij. De SGP in het Europees Parlement vroeg daar vorige week de aandacht voor. Europarlementariërs uit andere lidstaten deelden dezelfde zorgen. Fracties dienden gezamenlijk een amendement in, dat door een meerderheid in het parlement is omarmd.

Compensatie vanwege dichte horeca

Daarmee is een maas in het net aan steunmaatregelen gedicht. Minister Schouten van Visserij moet nog wel besluiten of de regeling in Nederland wordt opengesteld. Als ze dat doet, kunnen schelpdierkwekers compensatie krijgen voor mosselen en oesters die ze niet kunnen verkopen nu de horeca dicht is. Ook voorziet de regeling in werkkapitaal en vergoedingen voor extra opslagkosten. De EU-lidstaten moeten nog instemmen met de regeling, maar dat is een formaliteit, zegt Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP).