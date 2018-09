EU moet meer investeren in havens, zeggen topmannen North Sea Port

Brandweer bevrijdt kind dat zich had opgesloten in schuur Kruiningen

19:25 KRUININGEN - Een kind dat zich had opgesloten in een schuur aan de Edisonstraat in Kruiningen is vanavond door de brandweer bevrijd. Het kind had aan de binnenkant de deur op slot gedraaid, maar kreeg daarna het slot niet meer open. De brandweer werd rond 18.35 uur opgeroepen. Het dak van de schuur werd verwijderd zodat het kind snel gered kon worden. Het kind kwam met de schrik vrij.