EU en Britten willen toegang tot elkaars viswateren regelen

Dit is een van de afspraken in de ‘Political Declaration’ in het kader van de Brexit die de EU en het VK die donderdag in Brussel naar buiten kwam. ,,In de context van een allesomvattend economische samenwerking moeten de partijen (lees EU en VK) een nieuw visserijakkoord bereiken, onder meer over de toegang tot elkaars wateren en aandeel in de visquota”, is te lezen in de declaratie waarover de onderhandelaars van de EU en het VK overeenstemming hebben bereikt.