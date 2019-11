Etty Hillesum Lezing door Ronny Naftaniel

Onderwerp is het eeuwige antisemitisme en het Joodse antwoord daarop. Naftaniel verwierf landelijke bekendheid als directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) in Den Haag (van 1980 tot 2013) en woordvoerder van de Joodse gemeenschap in Nederland. Met de lezing wordt Etty Hillesum herdacht, de in Middelburg geboren dagboekenschrijfster die tijdens de oorlog in Auschwitz werd omgebracht. Toegang tot de lezing is gratis. Aanvang: 15.30 uur.