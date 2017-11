MIDDELBURG – Etty Hillesum is de Grootste Middelburger Aller Tijden. Zij kreeg van lezers van de PZC veruit de meeste stemmen in de verkiezing die was opgezet door het Zeeuws Archief en de PZC.

Burgemeester Harald Bergmann, voorzitter van de jury van de verkiezing, heeft dat zaterdagochtend bekendgemaakt tijdens de open dag in het Zeeuws Archief in Middelburg. Etty Hillesum kreeg 36 procent van de uitgebrachte stemmen. Op de tweede plaats eindigde sterrenkundige en wetenschapper Philippus Lansbergen; derde werd Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland.

Etty Hillesum werd in 1914 geboren in Middelburg. Al in 1918 verliet zij de stad en verhuisde met haar ouders naar Winschoten. Haar titel Grootste Middelburger Aller Tijden heeft zij te danken aan haar oorlogsdagboeken. Hillesum schreef over haar ervaringen in de Tweede Wereldoorlog en haar verblijf in concentratiekampen. Zij wordt om die reden ook wel omschreven als ‘de Middelburgse Anne Frank’. Hillesum kwam om in Auschwitz in 1943. Zij was toen 29.

Haar nagelaten geschriften hebben geleid tot onderzoek en internationale publicaties. Daarnaast geeft haar werk inzicht in de anti-Joodse maatregelen die werden getroffen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de gebeurtenissen en de deportaties en hoe deze zijn overgekomen op de Joodse bevolking zelf.

Nog altijd wordt wereldwijd haar werk bestudeerd. Het Etty Hillesum Onderzoeks Centrum (EHOC) speelt een belangrijke rol in die studies en publicaties. Het EHOC was jarenlang gevestigd in Gent, als onderdeel van de universiteit daar, en huist sinds 2015 in Middelburg, in het Zeeuws Archief.

Borstbeeld

De verkiezing Grootste Middelburger Aller Tijden had onder meer als doel om de geschiedenis van Middelburg tot leven te wekken in het jaar dat de stad viert dat zij 800 jaar stadsrechten heeft. Vijftig jaar geleden constateerde P.J. Meertens in zijn rede bij de viering van 750 jaar stadsrechten dat Middelburg een stad is zonder standbeelden. ,,Nooit heeft het in zijn duizendjarig bestaan een man of een vrouw voortgebracht van zo grote betekenis dat een beeld de herinnering aan zijn daden levend moest houden.’’

De dit jaar gehouden verkiezing had niet als doel om voor de winnaar een standbeeld op te richten. Toch bestaat de kans nu dat dat toch gebeurt. Eerder dit jaar namelijk is door het Etty Hillesum Onderzoeks Centrum bij de gemeente al het plan ingediend om volgend jaar een borstbeeld te plaatsen voor Etty Hillesum. In 2018 is het namelijk 75 jaar geleden dat zij werd vermoord in Auschwitz.