Eten tijdens de examens: vooral niet te veel herrie maken

Een knorrende maag: een nachtmerrie tijdens een examen. Het leidt niet alleen jezelf, maar ook anderen af. Maar krakende koekjes en kruimels op je blad, is ook niet handig. Jochem Boer (18) heeft al ervaring met examens. Twee jaar geleden deed hij namelijk mavo. Hij wist dus wat hij mee moest nemen. ,,Zacht eten meenemen is het verstandigst”, zegt hij. ,,Ik had twee kleine eierkoekjes mee. Ik had ook stroopwafels bij me, maar de verpakking zou andere leerlingen afleiden.” Tijd om zijn versnaperingen op te eten, had Jochem niet. ,,Ik was te gefocust op mijn examen om eraan te denken.”