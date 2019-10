Esther lag 3 dagen in coma na hartinfarct op strand Breskens, nu zoekt ze vrouw die haar leven redde

Twee jaar geleden balanceerde de Spaanse op het randje van de dood. Op 18 juni 2017 rond de klok van 15.45 uur was Rodriguez-Barbero aan het zwemmen in de zee bij Breskens. Toen ze enige tijd in het water lag, kreeg ze een hartinfarct. Op het strand werd ze meteen gereanimeerd en daarna naar het Academisch Ziekenhuis van Brugge gebracht. Een jonge vrouw was de reanimatie begonnen. Maar na al die jaren is deze vrouw nog steeds onbekend gebleven. ,,Esther wil haar heel graag bedanken, want door de goede reanimatie heeft Esther er niets aan overgehouden en danst zij nu in Madrid", laat wijkagent Wiegman weten.