Estelle uit Duitsland gaat in Zeeland aan de slag als docente: ,,Een groot avontuur”

Je kunt er dansen tussen de schappen: de nieuwe Albert Heijn in Zierikzee is lekker ruim

2 augustus Je kan er een dansje doen. Zó ruim is de nieuwe Albert Heijn aan het Haringvlietplein in Zierikzee. De winkel is vandaag geopend. ,,Er is goed rekening gehouden met mensen in een rolstoel”, constateert Truida van den Dikkenberg uit Zierikzee. Met dochter Yvonne Verloo en kleinzoon Dylano stapt ze net de gloedjenieuwe winkel binnen. De 6-jarige Dylano met een plattegrond van de winkel in zijn handen. ,,Dan kunnen we niet verdwalen.”