Erwin pakt zo’n 60 paar schaatsen per uur in. ‘We werken dag en nacht’

videoMIDDELBURG - Niet alleen met hardlopen is hij bijna iedereen de baas, ook met het inpakken van schaatsen. Daar zijn ze bij Koole Sport in Middelburg maar wat blij mee. Want de ijzers vliegen er de deur uit. ,,Het is echt aanpoten”, vertelt inpakker Erwin Harmes als zijn schaar door het inpakpapier snijdt. Vliegensvlug origamiet hij het rondom een doos. Tape erover. Next! ,,Elk uur gaan zo’n 50, 60 paar schaatsen door mijn handen.”